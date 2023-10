Caso scommesse, ecco a quanto ammonta il debito di Fagioli: cifra mostruosa

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta alcune dichiarazioni di Nicolò Fagioli in Procura, svelando poi l'ammontare del debito del centrocampista juventino:



"Un anno dopo, quando Fagioli si presenta da Chiné, la sua situazione debitoria è drammatica. È lui stesso a fare i conti: circa 110 mila euro con betar.bet e specialbet.bet, circa 1,5 milioni con la piattaforma illegale bulletbet23.com, circa 1,3 milioni con altra piattaforma illegale, circa 17 mila euro con una agenzia in provincia di Pordenone, circa 31 mila euro con un banco illegale in provincia di Como. In tutto, parliamo di 3 milioni di euro. Alla Juventus il suo stipendio è di un milione netto a stagione".