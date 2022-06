CdM - Caso Ospina, in arrivo la risposta tanto attesa: gli aggiornamenti

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al caso portieri per il Napoli. Ospina e Meret resteranno in azzurro? Quali sono le trattative in stato avanzato in questo ruolo? Ecco quanto riportato dal CdM:

"I prossimi giorni potrebbero essere importati per la risoluzione del rebus portieri in casa Napoli. Le trattative sono apertissime. David Ospina non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del presidente Aurelio De Laurentiis, è partito per la Colombia e sta valutando eventuali altre proposte (Real Madrid in primis). La risposta è attesa tra qualche giorno, ma intanto il Napoli si guarda intorno.

La soluzione del rebus potrebbe arrivare già la settimana prossima: se Ospina decidesse di aprire all’offerta del Napoli, il club adeguerebbe poi anche le sue ricerche. De Laurentiis aspetta una risposta. E la aspetta soprattutto Spalletti che di Ospina ha grande fiducia".