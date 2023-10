Caso Osimhen, Il Mattino: non accetta le scuse e zero segnali di distensione, compagni di squadra abituati al suo broncio eterno

Ultime notizie Napoli - Il re è inquieto. Non c'è nulla da fare. Il video di TikTok è una ferita che continua a scavare in profondità dentro l'attaccante del Napoli Victor Osimhen. Ne parla Il Mattino.

Il pensiero di quelle immagini provocherebbe a Victor Osimhen un'infelicità che continua a tormentarlo:

“No, nessun segnale di distensione. Non accetta le scuse anche perché De Laurentiis non gliele ha fatte. Ma almeno torna a parlare, su Instagram piazza un il suo segnale di amore per i tifosi del Napoli. Osimhen resta glaciale, e non manda segnali di distensione al suo club.

Condannato a vagabondare dentro se stesso e nei suoi mille pensieri, Osimhen proprio non riesce a girare pagina. Non riesce a passarci sopra. Ma più passano le ore e più appare evidente che proprio non voglia farlo.

I compagni di squadra, abituati al suo broncio eterno, non ci provano neppure. Ci convivono con la sua perenne arrabbiatura. Figurarci se ci riesce il suo volenteroso manager Calenda”