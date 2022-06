Caso multiproprietà Napoli-Bari, motivazioni della Corte Federale: De Laurentiis ha 30 giorni per ricorrere al CONI

Notizie Napoli calcio. De Laurentiis vende il Napoli? Oppure, chi cederà tra gli azzurri ed il Bari? Sono giorni importati per la questione multiproprietà che potrebbe essere arrivata ad un bivio fondamentale.

Della vicenda Napoli-Bari e della multiproprietà dei De Laurentiis ne ha parlato l'edizione barese di Repubblica, sottolineando come la partita proceda nelle aule di tribunale.

Nel dispositivo della Corte d’appello si rimarcano le possibili storture del sistema delle multiproprietà, rilevando eventuali corsie preferenziali in sede di calciomercato. Alle recriminazioni dei legali dei De Laurentiis su una disciplina che in corsa ha cambiato le carte in tavola, i giudici federali rispondono che in realtà si tratta di un campo mai veramente regolamentato in modo organico e proprio per questo bisognoso di un orientamento univoco. La Corte d’appello spiega tra l’altro come il termine di giugno 2024, entro il quale bisogna cedere una delle due società, venga ritenuto non breve e in ogni caso congruo a modulare gli investimenti. La famiglia proprietaria di Napoli e Bari ha adesso 30 giorni per ricorrere al collegio di garanzia del Coni.