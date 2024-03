Caso Juan Jesus, Acerbi non può patteggiare: ecco perché

Caso Juan Jesus, è attesa tra lunedì e martedì la decisione del giudice sportivo per la squalifica di Acerbi. Difficile pensare che non venga sanzionato, ora bisogna solo capire quante giornate avrà. Se 10 per insulto razzista o 3-4 per comportamento gravemente antisportivo.

Caso Juan Jesus, perché Acerbi non può patteggiare

Come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il procuratore Giuseppe Chinè ha concluso il suo lavoro e consegnerà tutto il materiale raccolto al Giudice sportivo. Stavolta non è stata la Procura federale ad essersi mossa in autonomia con un proprio fascicolo, piuttosto si è messa a servizio del di Gerardo Mastrandea raccogliendo materiale e ascoltando i protagonisti della vicenda.

Ecco perché per Acerbi non si è mai parlato di patteggiamento: trattandosi di una decisione del Giudice Sportivo e non della procura, non è attuabile. Unica cosa che l’interista potrebbe sarebbe eventualmente un ricorso alla Corte sportiva d’Appello.