Juan Jesus non intende perdonare Acerbi, è infastidito da chi ha sminuito la gravità del fatto e l'ha fatto passare per uno che racconta frottole

Napoli - Arrivano le ultime notizie che riguardano il tema razzismo e l'episodio tra Acerbi e Juan Jesus. In queste ore ci sarà l'udienza e ora ci sono notizie in merito a quello che è accaduto perché il centrale brasiliano del Napoli non intende perdonare il collega ed è infuriato.

Arriva l'analisi de Il Mattino sulla vicenda Acerbi-Juan Jesus e la reazione del brasiliano che non si aspettava questa reazione del calciatore dell'Inter dopo che aveva anche accettato subito le sue scuse prendendo la sua difesa.

Bisognava saperlo prendere, sapergli parlare, saperlo blandire. Non bisognava sminuire la gravità del fatto, minimizzare, farlo passare per uno che racconta frottole. O, peggio, che non capisce. Juan Jesus non intende perdonare Acerbi. È tornato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti e non ha nascosto il fastidio per questa vicenda. Sì, il brasiliano è incavolato. E lo capiranno anche quelli della procura federale che si accingono ad ascoltare il suo racconto. È infastidito dal modo con cui si affronta il problema del razzismo in Italia. Per lui, ora, è una questione di sensibilità sul tema del razzismo che non ha riscontrato nel dibattito di questi giorni. E che lo ha ferito. Ed è colpito pure da certi silenzi. Non quelli del Napoli, sia chiaro. Che si è messo a disposizione, ha offerto il supporto, ripetutamente. Che lui non ha voluto. E allora il club ha trovato un modo per fargli sentire la sua solidarietà: anche ieri è stato messo sui social un video con lo slogan: «Abbracciamo l'uguaglianza, contro il razzismo tutti gli occhi contano».