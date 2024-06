Caso Di Lorenzo, spunta un rumor di mercato sul capitano

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno, riporta le ultime notizie in merito alle mosse di mercato della SSC Napoli guidata da Antonio Conte:

Calciomercato Napoli, ultime su Di Lorenzo

"Toccherà ad Antonio Conte, che ritiene di Lorenzo un perno a cui affidare il suo gioco, risolvere la situazione non facile. Probabile che il nuovo tecnico voglia incontrare al più presto Giuffredi. I rapporti con la società sono molto tesi e appaiono compromessi, ma chissà che non si possa trovare un accordo. Il calciatore è impegnato con la Nazionale per gli Europei in Germania convocato dal suo ex allenatore Luciano Spalletti, poi dovrebbe raggiungere secondo ritiro in Abruzzo. Secondo i rumors di mercato la Juventus sarebbe pronta a offrirgli un contratto ma dovrà necessariamente passare dal Napoli che non si accontenterà di una cifra modesta".