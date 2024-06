Caso Di Lorenzo, Conte e Oriali provano a mediare: pronto un nuovo incontro con l'agente

Calciomercato Napoli, si attendono novità sul caso Giovanni Di Lorenzo dopo le prime ore di Antonio Conte come allenatore azzurro.

Caso Di Lorenzo, pronto un nuovo incontro con l'agente

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, si è in una fase di totale stallo: il giocatore ha infatti chiesto la cessione con la Juventus è la finestra e la società non intende cederlo. Significa che c'è bisogno di una nuova mediazione sia dell'allenatore che del suo straff attraverso la figura di Lele Oriali. La settimana prossima - si apprende dal quotidiano - potrebbe esserci un nuovo incontro con Mario Giuffredi, agente del calciatore.