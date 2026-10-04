Caso CONI: comunque vada a finire, una bella soddisfazione Malagò se l’è già tolta

Ultime notizie Serie A - Comunque vada a finire, una bella soddisfazione Giovanni Malagò se l’è già tolta come scrive l'edizione odierna di Tuttosport. Nessuno, tranne lui, voleva davvero il ritorno di Mancini sulla panchina della Nazionale: molti club della Serie A avrebbero puntato su Antonio Conte.

Martedì si riuniranno la Giunta e il Consiglio nazionale del Coni per discutere il commissariamento della Federcalcio. I quattro pareri arrivati al Coni fissano un punto fermo: "essere tesserati è un requisito necessario per candidarsi. Che Malagò non lo fosse è pacifico; se però l’invalidità della sua elezione sia al più una mera irregolarità formale o una violazione più rilevante delle regole del gioco, come ha lasciato intendere di ritenere il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, è una valutazione giuridica e politica che dovranno fare i componenti della Giunta prima e del Consiglio poi, in assenza di un’indicazione in tal senso".

I club di Serie A domani dovrebbero ribadire in un’assemblea informale il loro sostegno, con gli stessi toni già usati nei giorni scorsi dal presidente di Lega Simonelli.