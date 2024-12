Bove, scoperta allarmante dagli esami: c'entra il Covid

Ultime notizie Serie A - All’Ospedale Careggi di Firenze man mano che passano le ore e l’équipe di medici analizza, tracciato su tracciato, gli esami fatti dopo l’aritmia di domenica, la prospettiva di vestirsi di nuovo di viola Fiorentina per Edoardo Bove si fa sempre più flebile. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

I medici confrontano le immagini della nuova risonanza magnetica al cuore e della Tac coronarica con quelle fatte a Roma negli anni dopo la miocardite da Covid nel 2020: "Cercano vecchie, subdole tracce di quella impronta lasciata sul cuore dall’arresto cardiaco sul prato del Franchi. L’impianto di un defibrillatore “di protezione” è la soluzione altamente probabile, da quel momento in poi potrebbe giocare a calcio al massimo livello, quasi ovunque ma non in Italia: qui la legge impedisce la pratica con defibrillatore sottocutaneo".