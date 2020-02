Caso ammutinamento, Gazzetta: questione ancora in corso, Gattuso ha ereditato uno spogliatoio in rivolta contro il club

Per il momento è qualcosa in più di una semplice idea, ma già abbastanza per poter ipotizzare che Gattuso sarà l’allenatore della SSC Napoli anche per il prossimo anno. Qualche indizio c’è per sostenere questa previsione, secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Tutto sta funzionando sull’asse Giuntoli-Gattuso, tra ds e tecnico l’intesa è forte, così come con Aurelio De Laurentiis che ha affidato loro la ricostruzione dell’organico. Il presidente, tra l’altro, è piacevolmente sorpreso dal lavoro che sta portando avanti il suo allenatore, che ha dimostrato coraggio nell’accettare di sostituire il suo amico, Carlo Ancelotti. In pratica, ha ereditato uno spogliatoio spaccato, in rivolta contro il club per i fatti del 5 novembre scorso, ovvero, l’ammutinamento del dopo Salisburgo che ha indotto De Laurentiis a chiedere l’arbitrato per multare tutti i giocatori: la questione ancora in corso"