Carratelli commosso per Juliano: "Capitano mio capitano, è arrivato il giorno che temevo in tutti questi anni in cui eri fuggito dalla realtà"

Antonio Juliano, affettuosamente per tutti Totonno, è scomparso ieri a Napoli all’età di 80 anni. Affetto da tempo da una malattia degenerativa - era ricoverato in ospedale -, il 26 dicembre avrebbe compiuto 81 anni. Il Corriere dello Sport lo ricorda così. Leggenda del Napoli, di cui è stato capitano e poi dirigente, secondo di tutti i tempi nella classifica delle presenze con il club azzurro in tutte le competizioni (505, con 38 gol) e terzo in quella della Serie A (355; 394 con la B).

Il ricordo di Juliano

Mimmo Carratelli ricorda commosso Antonio Juliano: