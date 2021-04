Caos Serie A, Il Mattino: non solo Dal Pino, nel mirino di De Laurentiis e degli altri presidenti c'è Gravina! Ecco di cosa sarebbe colpevole

Ultime notizie Napoli - La grande pace nel calcio italiano non è durata neppure due mesi, come racconta Il Mattino. Ieri i soliti sette club capitanati da De Laurentiis, Lotito, Marotta e Agnelli, hanno sfiduciato il presidente della Lega Serie A Dal Pino.

"Nel mirino non è difficile intravedere già il secondo obiettivo: Gabriele Gravina, il numero uno della Figc, colpevole ad avviso delle rancorose società “ribelli” di aver tentato l’altro giorno nell’ultimo consiglio federale della Federcalcio di introdurre una votazione sulla necessità di cambiare i quorum decisionali in Serie A.

Per De Laurentiis e gli altri un tentativo di provare a ridurre il potere di veto delle minoranze (in sette si possono bloccare le decisioni) proprio per limitare la loro forza in Lega e probabilmente per poter poi rilanciare e tornare alla carica con il progetto dell’ingresso dei Fondi nella governance"