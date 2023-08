Cannavaro: "Il Napoli può puntare al bis, sarebbe qualcosa di mai visto! Gabri Veiga gran colpo, su Natan..."

Notizie calcio. "Il Napoli può realizzare un bis che non si è mai visto in questo terzo millennio calcistico fuori dall’asse Milano-Torino", parole di Fabio Cannavaro che ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport.

Ecco un estratto delle parole dell'ex difensore azzurro Fabio Cannavaro:

«I primi scudetti del Napoli erano frutto della magia di un fuoriclasse unico. Quello di maggio è stato un titolo strameritato e programmato negli ultimi anni. Cioè da quando De Laurentiis si è convinto che oltre ad arrivare fra i primi è importante vincere. Ha costruito una squadra sempre più forte e ora è stato capace di non stravolgerla, resistendo sul mercato. Victor Osimhen è l’attaccante più forte che c’è in Italia e giocherà ancora in azzurro. Per questo c’è una continuità - al di là degli importanti addii di Spalletti e Giuntoli - che può portare il Napoli a ripetersi. Anche perché ora che hai vinto tutto l’ambiente e soprattutto il gruppo dei giocatori acquisisce una importante autostima».

Anche se è partito Kim Minjae?

«In effetti quella del coreano è una perdita importante e sinceramente non conosco Natan e dunque non mi permetto di esprimere giudizi. Il centrale orientale è stato importantissimo per lo scudetto, giocatore di grande spessore e personalità. Però, facendo autocritica, io stesso un anno fa dicevo di tenere Koulibaly e invece è arrivato Kim che ha fatto anche meglio del senegalese. E allora conta di più la squadra».

Su Gabri Veiga

«Un grande colpo. A dimostrazione di un club che è diventato modello da seguire. Da anni ormai De Laurentiis sta prendendo giocatori importanti e oggi i giovani di valore sono attirati da una piazza prestigiosa come Napoli. Peccato la Serie A, strutturalmente, sia diventato un supermarket, un punto di passaggio e non di arrivo per i top player».