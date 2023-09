Cambio Kvaratskhelia-Zerbin, Gazzetta: Garcia ha mandato un segnale, ma ha scatenato l’amarezza di Simeone e Lindstrom

Ultime notizie Napoli - Avere una rosa profonda come il Napoli comporta anche una situazione di pesi e contrappesi per Rudi Garcia, di stimoli che vanno incentivati nello spogliatoio, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il segnale di Garcia col cambio Kvaratskhelia-Zerbin

L’ingresso di Raspadori e Politano dimostra che la tensione in squadra c’è, "ma con la sostituzione Kvara-Zerbin l’allenatore ha inteso dare un segnale: tutti sono uguali. Giusto, senza però nulla togliere all’impegno di Zerbin, la squadra ha bisogno di riavere al meglio i giocatori decisivi. E con quel cambio in un colpo solo Rudi ha suscitato la reazione di Kvara e l’amarezza di Simeone e Lindstrom"