CorSport - Calzona punta forte su Zielinski: il polacco verso una maglia da titolare a Cagliari

Piotr Zielinski è stato il grande assente della gara di Champions League tra Napoli e Barcellona. Il centrocampista polacco è stato infatti escluso dalla lista di questa competizione. Una decisione, come ha dichiarato qualche tempo fa il presidente De Laurentiis, non punitiva nei confronti di Piotr bensì per dare modo di sperimentare a centrocampo chi dovrà essere riscattato o meno la prossima stagione. Il riferimento chiaro è al centrocampista Hamed Junior Traore. Tuttavia, Calzona sembra voler puntare su Zielinski praticamente da subito.

Piotr Zielinski spogliatoi stadio Maradona

Piotr Zielinski titolare in Cagliari Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il tecnico Calzona sembra intenzionato a rilanciare dal primo minuto Piotr Zielinski nel prossimo match a Cagliari. La stima tra i due è davvero a livelli altissimi. Calzona conosce Piotr meglio di chiunque altro, sa che le doti tecniche ed umane di un calciatore che ha voglia di lasciare un segno in questi suoi ultimi mesi di Napoli prima di trasferirsi a Milano sponda nerazzurra.