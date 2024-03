Calzona riconfermato sulla panchina del Napoli? Spunta una promessa di De Laurentiis

Francesco Calzona riconfermato sulla panchina del Napoli calcio? Il terzo allenatore di questa stagione ha avuto un impatto importante sulla squadra anche in termini di risultati. Il secondo successo consecutivo in campionato ha ridato entusiasmo ad un ambiente particolarmente depresso dopo le due gestioni fallimentari di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino rivela quale sia al momento l'idea del presidente De Laurentiis su una possibile riconferma di Calzona.

Calzona riconfermato sulla panchina del Napoli, cosa trapela

Stando a quanto si legge su Il Mattino, il presidente De Laurentiis non ha escluso alcun tipo di scenario facendo una promessa: ne riparliamo in primavera. Il patron vuole capire se Calzona ha la capacità di avere in pugno la squadra come ha dimostrato in questo inizio della sua avventura napoletana da primo allenatore. De Laurentiis non è spaventato dal fatto che Calzona non abbia un passato da allenatore in prima. Tra l'allenatore ed il presidente c'è sempre stato un ottimo rapporto anche prima che venisse chiamato al capezzale di un Napoli in piena crisi d'identità e risultati.