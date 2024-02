Calzona ha preso una decisione su Osimhen per la partita di Cagliari

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della delicata sifda di oggi alle 15:00 tra Cagliari e Napoli:

"La buona notizia per il Napoli è il recupero di Victor Osimhen, che si è ripreso in fretta da un leggero attacco influenzale e ieri ha partecipato in gruppo alla seduta di rifinitura. Il bomber nigeriano sarà dunque sicuramente tra i titolari a Cagliari e proverà a lasciare il segno anche in campionato, dopo essersi sbloccato subito in Champions col Barcellona".