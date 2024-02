CorSport - Calzona in pole per la panchina del Napoli: ecco lo staff. ADL valuta anche un altro nome

Napoli Calcio - Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport la panchina di Walter Mazzarri sta andando in frantumi. Neanche una vittoria contro il Barcellona potrebbe salvare il tecnico di San Vincenzo dall'esonero. Un po' come accadde a Carlo Ancelotti. Per il quotidiano, ADL sta riflettendo sulla possibilità di cambiare nuovamente allenatore in una stagione sempre più tormentata.

Mazzarri rischia l'esonero, le scelte di De Laurentiis

Nel caso di una separazione da Walter Mazzarri, De Laurentiis ha una sorta di short list per rimpiazzarlo. Il nome in pole è quello di Francesco Calzona il quale non rifiuterebbe il doppio incarico essendo anche CT della Slovacchia. Nello staff ci sarebbero Marek Hamsik come vice allenatore ed il ritorno di Francesco Sinatti come preparatore atletico. In corsa c'è anche Marco Giampaolo.