Tuttosport - Callejon chiede un biennale al Napoli, altrimenti andrà negli USA. Mertens via al Dalian a parametro zero

Secondo l'edizione di ogg di Tuttosport, il club azzurro e gli agenti di Milik (l’agenzia F-MG) stanno continuando a dialogare per prolungare il contratto che scadrà a giugno 2021: il centravanti vorrebbe passare da 2.5 a 3.5 milioni netti a stagione.

La questione è delicata e il club azzurro prevede come termine ultimo per addivenire ad una soluzione, dicembre 2019. Più semplice, invece, per il ds Giuntoli arrivare ai rinnovi di Maksimovic e Zielinski, anche loro con contratto in scadenza 2021. Per il difensore serbo si è giunti a un accordo nell’ultima settimana di mercato, con la conseguenza della cessione di Chiriches al Sassuolo. Il serbo guadagna 1.2 milioni a stagione ed il nuovo accordo dovrebbe portarlo fino a 1.8 milioni complessivi, mentre per Zielinski (1.1 milioni di stipendio), il nodo resta quello della clausola rescissoria, che i suoi agenti non vorrebbero troppo alta, mentre per l’ingaggio sono tutti d’accordo sui 2 milioni di guadagno annui.

Mertens e Callejon, attaccanti del Napoli

Per Mertens e Callejon, invece, la decisione sarà presa a fine stagione. Sullo spagnolo il disegno è chiaro, Giuntoli vorrebbe proporgli un altro anno, ma il giocatore ne vorrebbe almeno due, altrimenti tenterà l’esperienza nel Mls. Per il belga, l’intento del club sarebbe quello di lasciarlo andare a zero, così da permettergli di prendere in considerazione l’offerta che il Dalian gli aveva fatto a gennaio, quando prese Hamsik dal club azzurro. Mertens vorrebbe convincere De Laurentiis a lasciarlo a Napoli almeno per un altro anno ma può riuscirci solo a suon di gol, magari superando Maradona e Hamsik. Ora il Napoli vuole valorizzazione sia Lozano che Younes, il quale ieri ha segnato una tripletta nell’amichevole (5-0) giocata a Castelvolturno contro la Primavera.