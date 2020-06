Callejon più vicino alla Liga: Lopetegui è il suo sponsor al Siviglia

Ultime calcio Napoli - C'è uno sponsor per Jose Callejon ed è Julen Lopetegui, l'attuale allenatore del Siviglia che è stato selezionatore della nazionale spagnole e che conosce molto bene l'esterno del Napoli.

Callejon

Come riporta l'edizione online de Il Mattino:

"Lopetegui, infatti, è stato il Ct spagnolo che ha convocato Callejon in nazionale dopo l'esordio arrivato con Vicente Del Bosque e con lui l'azzurro ha disputato tre delle cinque partite complessive con la maglia delle Furie Rosse. Ecco perché l'occasione di mercato non passa inosservata. Secondo El Decano Deportivo, sarebbe proprio l'attuale allenatore del Siviglia ad aver chiesto a Monchi l'acquisto di Callejon visto che sarà libero in estate. A contenderlo ci sono però i cugini del Betis che daranno battaglia perché vorrebbero aggiungere un veterano importante alla squadra del prossimo anno".