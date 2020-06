Il Mattino - Callejon via a fine stagione: Giuntoli valuta 6 profili per sostituirlo. Da Boga ad Everton...

Calciomercato Napoli - Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, Callejon chiuderà questo finale di stagione a Napoli (entro domani firmerà la mini proroga) e andrà via dopo sette anni in maglia azzurra. E il direttore sportivo Giuntoli si guarda già intorno da tempo su quello che potrà essere il suo sostituto, una lista di nomi molto lunga. Nei radar c'è Boga del Sassuolo, tecnica e rapidità, uno degli attaccanti esterni che piace molto per le sue caratteristiche. Una soluzione potrebbe essere Under, il turco della Roma, anche lui tecnico e veloce e quindi che rientra tra quelli che possono interessare: si vedrà più avanti, al termine di questa stagione (la valutazione più o meno è di 30 milioni). Il nome forte è Bernardeschi della Juve, esterno anche lui funzionale nel 4-3-3 di Gattuso, operazione però che si presenta costosa e quindi non semplice.



Seguite le piste del campionato e quelle estere. Ferran Torres del Valencia, uno spagnolo, quindi, che potrebbe andare a sostituire un altro spagnolo sulla fascia destra del Napoli. Profilo giovane, vent'anni, contratto in scadenza nel 2021, uno degli attaccanti esterni più promettenti della Liga. Altro laterale d'attacco seguito dal club azzurro è Rashica del Werder Brema, che in questa fase però è finito soprattutto nel mirino del Milan. E occhi puntati su Everton del Gremio, 24 anni, nazionale brasiliano, capocannoniere dell'ultima coppa America nel 2019.

Callejon Insigne Mertens Coppa Italia