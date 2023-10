Calcioscommesse, Corona fa tremare la Serie A: "Ho ancora 50 nomi"

Caos in Italia per il caso di calcioscommesse che è venuto fuori in queste ultime ore. Ci sono aggiornamenti riguardo ciò che è accaduto in Serie A dopo che Fabrizio Corona ha iniziato a tirare fuori i nomi dei giocatori che sono invischiati in scommesse illegali. «Ho ancora 50 nomi», annuncia Corona che ora fa tramiare la Serie A, ma è certo che non c'è nessun giocatore del Napoli in questa situazione come svelato dallo stesso Corona a Kiss Kiss Napoli.