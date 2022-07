Gazzetta - "Voglia di Napoli", sì di Raspadori e Simeone: vogliono giocare la Champions

Il Napoli è sempre più vicino all'acquisto di Simeone e Raspadori per rinforzare il reparto d'attacco. Come scrive La Gazzetta dello Sport c'è il fattore Champions che fa la differenza.

Napoli: Raspadori e Simeone accettano grazie alla Champions

L’approdo sia di Simeone sia di Raspadori è assolutamente possibile ed i due non sono affatto alternativi. Fattore Champions Anzi, entrambi hanno la giusta “voglia di Napoli”. Spalletti non intende vedere musi lunghi perché ha fretta di trovare nuovi equilibri nello spogliatoio. Una bella dose di energia positiva - come quella che porterebbe in dote Raspadori - è ciò che occorre.