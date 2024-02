CorSport - Il Napoli a caccia dell'erede di Osimhen: piace un jolly del Fenerbahce

Calciomercato Napoli - Il destino di Victor Osimhen è ormai tracciato da tempo: il Napoli lo cederà in estate come confermato tempo fa da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Ma chi prenderà il posto di Victor nell'attacco del Napoli la prossima stagione? L'edizione odierna del Corriere dello Sport lancia il nome dell'attaccante polacco Sebastian Szymanski classe 1999 in forza al Fenerbahce.

Sebastian Szymanski erede di Osimhen al Napoli

Chi è Sebastian Szymanski

Sebastian Szymanski è uno dei profili più graditi al Napoli per sostituire la prossima estate Victor Osimhen. L'attaccante polacco, in forza al Fenerbahce, si sta mettendo in mostra con ben 12 reti segnate ed addirittura 14 assist a referto. Sono numeri importanti per questo classe 1999 che può giocare sia da ala che da punta centrale con il vizio del gol. Con il fenerbahce, il Napoli ha praticamente quasi un rapporto privilegiato. Ricordiamo infatti che dal club turco sono arrivati i nazzurro due calciatori importanti come Elmas ma soprattutto il sudcoreano Kim. Entrambi sono stati determinanti lo scorso anno e hanno portato nelle casse del club anche importanti plusvalenze dalle rispettive cessioni al Lipsia e Bayern Monaco.