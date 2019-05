Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Lorenzo Insigne

Calciomercato Napoli, gli aggiornamenti Repubblica sul possibile addio di Insigne

"Rimane infine in stand by la situazione di Insigne, che ieri è tornato in gruppo e spera di esserci almeno part time contro l’Inter domani al San Paolo, nel congedo stagionale a Fuorigrotta. Quello del capitano dovrebbe essere solo un arrivederci, comunque, non un addio. Sempre che non arrivi un’offerta folle".