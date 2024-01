Calciomercato Napoli, si cerca l'intesa per il secondo colpo a centrocampo del Napoli

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al calciomercato del Napoli:

"Stesso discorso pure per l’altro innesto, il centrocampista “ strutturato” fisicamente. Il primo della lista è Antonin Barak, seguito dal Napoli già nel 2022. A Firenze fa la mezz’ala nel 4- 3- 3 e non è titolare. I due club — che si affronteranno giovedì in Supercoppa — avranno modo di approfondire il discorso a Riyhad. Si cerca un’intesa sulla formula. Il Napoli punta ad un prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Barak oppure Oriel Mangala del Nottingham Forest, dunque, che piace anche alla Juventus".