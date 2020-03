Rinnovo Mertens, Tuttosport: futuro da dirigente nel Napoli, supervisione delle giovanili con l'arrivo di talenti dal Belgio

Calciomercato Napoli. Incontro tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis per discutere del rinnovo andato a buon fine. L'attaccante belga si prepara a restare in azzurro per altri due anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport.

Rinnovo Mertens, ipotesi da dirigente

Con De Laurentiis è stato avviato già da qualche tempo un discorso sul futuro ruolo di Dries all’interno del club, come dirigente, oppure come supervisore del settore giovanile da ricostruire con l’arrivo di svariati talenti provenienti dal Belgio. Le parti si rivedranno nei prossimi giorni, ma le sensazioni sono molto positive sul prosieguo di Mertens in maglia azzurra.