Calciomercato Napoli, retroscena TMW - Due azzurri hanno rifiutato ricche offerte dall'Arabia Saudita

C'è chi dice no. Secondo quanto si legge su TMW nell'ultima sessione invernale di calciomercato, molti calciatori di serie A hanno declinato offerte davvero importanti per trasferirsi subito in Arabia Saudita. Nella lista ci sono anche due calciatori del napoli secondo il portale.

Due calciatori del napoli rifiutano l'Arabia Saudita

Calciomercato Napoli - Ecco cosa siu legge su TMW per quanto riguarda il no di due calciatori del Napoli all'Arabia Saudita:

"L'Al Hilal ci ha provato per Nicolò Barella durante la Supercoppa e quel che arriva dall'Arabia è che sia solo il primo tentativo e che d'estate ci proveranno ancora. L'Al Ahli per Victor Osimhen, di fatto sempre del Napoli anche se il nigeriano ha preferito non lasciare il Galatasaray. Dal campionato saudita sono arrivati anche sondaggi per Nicolò Fagioli e Stefan de Vrij, dall'Al Shabab per Leandro Paredes e per Matteo Politano ma sia l'argentino che l'esterno del Napoli hanno declinato le ricchissime proposte (per il nazionale azzurro si parla di un contratto da 7 milioni di euro sul tavolo)".