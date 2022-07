Calciomercato Napoli, Ospina avvistato in Arabia per firmare con il nuovo club: le cifre

Notizie Napoli calcio. Alla fine Spalletti non è stato accontentato: il tecnico del Napoli aveva chiesto la conferma di Ospina, che invece non ha rinnovato il contratto e si è svincolato dal club azzurro. Per De Laurentiis le richieste del colombiano erano troppo alte, così si è deciso di puntare su Meret.

Ospina

Ospina-Al Nassr, si chiude: le cifre

Per Ospina si è dunque aperta la pista Emirati Arabi, con l'Al-Nassr che ha convinto l'estremo difensore a suon di milioni: si parla di un contratto da 3,5 milioni netti a stagione. Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport: