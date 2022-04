Calciomercato Napoli, retroscena Osimhen-Newcastle: ecco perchè De Laurentiis rifiutò 100 milioni a gennaio

Notizie Napoli calcio. Osimhen è l'uomo mercato del Napoli in vista della prossima sessione di calciomercato 2022. Il centravanti nigeriano fa gola a tante squadre, soprattutto in Premier League dove Manchester United, Arsenal e Newcastle sono pronte a darsi battaglia.

A proposito del Newcastle, l'edizione odierna di Repubblica ha svelato un retroscena sull'offerta faraonica rifiutata da De Laurentiis a gennaio per lo stesso Osimhen.

"A gennaio, quando il Newcastle mise sul piatto 100 milioni di euro per acquistare subito il numero 9 del Napoli. De Laurentiis rifiutò perché avrebbe indebolito troppo la sua creatura a campionato in corso, ma lasciò la porta aperta al termine della stagione. La filosofia del Napoli adesso è chiara: non ci sono incedibili, tutti possono andare via per un’offerta importante. Quella per Osimhen è a tre cifre. Si parte proprio dalla valutazione effettuata qualche mese fa. Di fronte ad una cifra del genere, De Laurentiis non potrebbe dire no".