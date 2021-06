Calciomercato Napoli, nel weekend è andato in scena un ultimo summit: due prime scelte in entrata e quattro nomi in lista di sbarco

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita del Napoli.

MERCATO NAPOLI, LE ULTIME

Il quotidiano scrive: "Un week end di riflessione. Un altro: perché il mercato è complessivamente fermo o quasi, va a rilento e soprattutto a braccetto con l'Europeo, e al di là della serie di contatti continui e costanti, e di un vertice andato in scena per fare il punto della situazione e studiare le soluzioni migliori, il Napoli attende. Una serie, i nomi per fare un po' di cassa: Ounas, reduce da un finale in crescendo a Crotone; Ospina, considerando che Spalletti punterà forte su Meret; e poi, beh, ovviamente loro: Fabian e Koulibaly, pezzi pregiatissimi secondo le valutazioni del club azzurro. In entrata, le priorità sulla lista della spesa sono un mancino, cioè un terzino sinistro, e poi un centrocampista modello diga, grande e grosso: Emerson, la prima scelta dell'allenatore per quel che riguarda la fascia, mentre in mezzo è sempre vivo il discorso con Basic del Bordeaux".