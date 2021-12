Il Mattino - Napoli: colpo dal Chelsea in difesa, è pronto a firmare

Ultimissime notizie di calciomercato sul Napoli riguardo l'acquisto in difesa di gennaio per sopperire alle assenze di Koulibaly e l'addio di Manolas. Il club è a lavoro per chiudere il colpo.

Napoli: colpo dal Chelsea in difesa, è pronto a firmare

Arrivano aggiornamenti da Il Mattino sugli acquisti del Napoli che è pronto a firmare un colpo dal Chelsea. Perché la società è a lavoro per un centrale di difesa e sono tanti i nomi nella lista di Giuntoli. Intanto, secondo le ultime notizie il Napoli ha in pole Malang Sarr del Chelsea da prendere a gennaio.

In pole per il Napoli c'è Malang Sarr per la difesa, è un esubero del Chelsea, operazione per così dire alla Angussia: per metà stagione, il suo ingaggio sfiora 1,5 milioni di euro. In questa stagione ha giocato 5 partite con i Blues.

Malang Sarr Chelsea

Calciomercato Napoli: sostituto Manolas, i nomi

Oltre a Malang Sarr il Napoli cerca altri acquisti in difesa. Infatti, i nomi valutati sono molti.

Centrale pronto, che non trova spazio nella propria squadra, piede destro. E magari solo in prestito. Senza ipoteche sul bilancio del futuro. Sembra una gioco di società natalizio: invece è l'identikit dell'acquisto perfetto di gennaio del Napoli. Ah, da prendere magari per essere schierato con la Fiorentina in Coppa Italia. Non è impresa facile, ma le vie del mercato sono infinite. Spalletti, che in estate si è accontentato di Juan Jesus e Anguissa ora qualche rinforzo lo vuole.. Lo dice spargendo qua e là frasi inequivoche, anche se con tono quasi dimesso: «Rosa mi piace in tutti i petali, ma se la sciupi devi ricomporla». Ecco. Da Gatti del Frosinone a Casale del Verona, da Uduokhai a Lucumì, da Szalai a Kumbulla (vecchio compagno di reparto di Rrahmani al Verona). Da Cipro arriva l'offerta di una vecchia conoscenza di Spalletti, il centrale slovacco Tomas Hubocan, 36 anni, per lungo tempo alla corte di Luciano allo Zenit. L'Omonia Nicosia lo lascia partire praticamente gratis. Nostalgia canaglia. E con lo Zurigo si parla di Omeragic, classe 2002: il Milan però sembra in pole.