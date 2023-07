Itakura nuovo calciatore del Napoli? CorSport: cosa trapela da Castel Volturno

Calciomercato Napoli - Ko Itakura, difensore giapponese del Borussia Mönchengladbach, è balzato prepotentemente in pole per raccogliere l'eredità di Kim. Questa mattina il Corriere dello Sport ha ricostruito quanto accaduto ieri tra indiscrezioni e dichiarazioni fake che si sono rincorse velocemente nella giornata di ieri.

Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, l'operazione Itakura ha costi decisamente sostenibili per le casse del Napoli rispetto a Le Normand e Kilman che hanno cartellini e clausole da 40-50 milioni. Il quotidiano poi aggiunge anche un altro dettaglio sul centrale giapponese:

"La storia non cambia, tutto il mondo è Paese, e pure in Germania o in Giappone, certe dinamiche restano eguali: ovunque c’è un amico dell’amico che risolve casi o rifila soffiate, che a volte si rivelano polpette avvelenate. Sarebbe andata così pure stavolta, perché l’indiscrezione che all’alba coinvolge il management del calciatore («Abbiamo un offerta del club saudita dell’Al-Nassr e del Napoli, ma è il Napoli ad essere più vicino alla firma») a sera diventa la cosiddetta bufala, smentita dai procuratori sempre con il solito metodo delle vie confidenziali. Però qualcosa è successo, almeno questo: a Castel Volturno hanno abbozzato, confermando che il calciatore è «interessante, parecchio»"