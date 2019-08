Repubblica - L'arrivo di Icardi pregiudica la permanenza di Milik: rinnovo del polacco in stand-by, può finire alla Roma

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi continua ad essere nei pensieri e nei piani della SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il bomber argentino aspetta la Juventus ma nel frattempo deve fare i conti con il pressing della società partenopea, sempre più interessata al suo cartellino. Il suo arrivo, però, può essere un'arma a doppio taglio per Arek Milik, finito sempre più nel mirino della critica. L'edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto della situazione a riguardo. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'arrivo di Icardi cambierebbe le gerarchie in attacco e probabilmente ci sarebbe una cessione, non preventivata nei mesi scorsi. Milik attende novità: la trattativa per Maurito condizionerà il suo futuro in maglia azzurra. Il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, è in stand-by e se dovesse arrivare l’argentino, la posizione dell’ex Ajax non sarebbe più così salda. Potrebbe finire anche lui nel vorticoso giro degli attaccanti e magari diventare un obiettivo della Roma, qualora i giallorossi fossero costretti a rinunciare sia ad Icardi che a Higuain, mai davvero propenso ad un trasferimento nella Capitale e intenzionato a giocarsi le sue carte con Maurizio Sarri. Milik riprenderà oggi gli allenamenti in vista della Fiorentina, proverà a strappare una maglia da titolare al debutto in campionato, e aspetta le mosse del Napoli".