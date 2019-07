L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis e Ancelotti: "Aurelio De Laurentiis ha deciso di assecondare il proprio tecnico, condividendone le scelte per potenziare l’organico. Stavolta, però, non per limitarsi al solo ben figurare. Ancelotti vuole vincere e con lui anche il presidente. Ed allora, la tendenza è cambiata, c’è stata l’apertura verso giocatori di esperienza, contestualizzata con l’aumento del monte ingaggi: quest’anno si andrà oltre i 100 milioni"