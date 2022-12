Calciomercato Napoli: duello con l'Inter per Becao, la situazione

Calciomercato Napoli - Duello di mercato tra Inter e Napoli scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Le due società si starebbero infatti contendendo il difensore brasiliano Becao dell'Udinese il cui contratto è in scadenza nel 2024. La sua partenza sarebbe già stata fissata per la prossima estate dalla famiglia Pozzo.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro di Becao dell'Udinese:

"Sul difensore brasiliano, però, non ha messo gli occhi soltanto il club nerazzurro. E questo spiega pure l’atteggiamento del diretto interessato davanti alle proposte di rinnovo presentate dall’Udinese: tutte respinte finora. Becão , infatti, piace anche al Napoli, che lo ha messo sul suo “taccuino”, in attesa di capire cosa accadrà, ad esempio, con Juan Jesus, in scadenza a giugno. Insomma, è chiaro che davanti alla prospettiva di fare il salto in una grande, nel pieno della maturità (compirà 27 anni il prossimo 19 gennaio), Becão voglia farsi trovare pronto, anche dal punto di vista contrattuale. Intanto, sembra recuperato sul piano fisico, dopo essere rimasto fermo per quasi un mese, prima dello stop per il Mondiale"