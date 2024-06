Calciatori stregati da Conte, ha già fatto un giro di telefonate: ecco cosa vuole

Calciomercato Napoli - E' iniziata già l'era Conte e il nuovo allenatore del Napoli si è calato a pieno in questo nuovo progetto. Un'avventura che si spera possa essere gloriosa dopo un anno deludente per i tifosi del Napoli.

Come racconta Il Mattino, c'è Giovanni Manna ad affiancare l'allenatore ma oggi è Antonio Conte il Napoli intero. E' sorprendente la naturalezza con la quale Conte si è calato nella parte. I calciatori, nella stragrande maggioranza dei casi, già lo apprezzano sinceramente o addirittura ne sono rimasti stregati.

Perché è stato lui in persona che ha iniziato a martellare con le sue richieste:

Ha parlato con i responsabili del centro tecnico di Castel Volturno : vuole una sala ristorante più attrezzata perché spesso le sedute saranno lunghissime, anche tre ore, e quindi ha bisogno che vengano allestiti spuntini e pranzo.

: vuole una sala ristorante più attrezzata perché spesso le sedute saranno lunghissime, anche tre ore, e quindi ha bisogno che vengano allestiti spuntini e pranzo. È stato chiaro con quelli dello staff medico : anche nell'alimentazione vuole dare indicazioni precise.

: anche nell'alimentazione vuole dare indicazioni precise. Ha già dato indicazioni anche sul tipo di terreno di gioco che vuole trovare il 9 agosto, quando il Napoli tornerà ad allenarsi nel centro tecnico, alla vigilia dell'esordio al Maradona in Coppa Italia.

Conte si è reso conto di aver raccolto un gruppo deluso e ha già fatto un vorticoso giro di telefonate, tiene per sé ogni cosa, ma gli è chiaro tutto. Ha spiegato cosa ha in mente, perché quelli come lui hanno regole e manie, come tutti.