C'è una cosa che sta accadendo a Castel Volturno dopo il gol di Angelino di domenica

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in merito al Napoli di Antonio Conte:

"La classifica almeno in vetta non ha più gli asterischi, il mercato è terminato con il resoconto all’insegna della chiarezza del direttore sportivo Manna. Inizia una nuova era per Antonio Conte senza pensieri che vanno oltre il campo, con la testa proiettata solo al terreno di gioco, alle quindici gare che mancano per chiudere il campionato tra l’obiettivo di blindare quanto prima la qualificazione alla Champions League e il sogno scudetto.

L’ambizione è viva, scalda il cuore di Antonio Conte e dei suoi ragazzi. A Castel Volturno il gol di Angelino brucia ancora, la sensazione amara dei due punti persi nel finale ma c’è anche l’orgoglio per quanto fatto finora, il percorso da capolista con 54 punti conquistati.

Conte predica il linguaggio del gruppo, compatta la squadra e cerca di ottenere il contributo di tutti".