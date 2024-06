C'è un motivo dietro la convocazione di Folorunsho in Nazionale: ecco perchè Spalletti può portarlo all'Europeo

Ultime notizie Serie A - Il ct della Nazionale Luciano Spalletti sta componendo la sua Italia in vista dell'Europeo in Germania: «Dobbiamo liberare il talento per sorprendere gli avversari, in un contesto di squadra organizzata. L’imprevedibilità nel prendere le posizioni in campo diventa sorpresa. I sistemi non sono rigidi. Tutti costruiscono, tutti difendono». Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Come nasce l'Italia di Spalletti

Il nuovo c.t. studia una composizione alternativa della scacchiera tattica perché da Champions e campionati sono arrivati nuovi suggerimenti: