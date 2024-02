C’è un asse che fa male al Napoli: azzurri sotto choc, al Maradona trapela un'impressione

Ultime notizie Napoli - C’è un asse che fa male al Napoli durante il match di Champions League contro il Barcellona, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"Parte da Cancelo a sinistra, e prosegue lungo il trio De Jong-Yamal-Lewandowski. Una manovra che taglia il campo da sinistra a destra e nella quale entra, variabile indipendente e pericolosissima, Gundogan. Il Napoli sta a guardare, come fosse sotto choc. L’impressione è di frustrazione.

Si capisce che Calzona ha preteso di impostare dal basso in qualsiasi circostanza, ma non ci sono linee di gioco e agonismo per superare lo sbarramento catalano, se si escludono cinque minuti di fine primo tempo"