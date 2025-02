Buongiorno salta Napoli-Udinese! Di nuovo in panchina, slitta la data del rientro in campo

Ultime notizie in vista di Napoli-Udinese, prossima partita di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona. In casa Napoli ci si chiede se tornerà finalmente a disposizione il difensore Alessandro Buongiorno, che è rientrato dal lungo infortunio ma che non è ancora sceso in campo.

Con ogni probabilità - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Repubblica - toccherà ancora a Juan Jesus, perché "Buongiorno non è ancora al top dal punto di vista fisico".

Il rientro di Buongiorno dall'infortunio

Per ottimizzare il suo rientro dall'infortunio, assicura Repubblica, "Conte gli sta cucendo addosso un programma di recupero per ritrovare la forma migliore". Infatti mercoledì scorso Buongiorno ha giocato la partitella nell'allenamento congiunto contro il Giugliano.

Ma quando potrà tornare finalmente in campo? Fissata la data del rientro di Buongiorno: è sabato 15 febbraio.