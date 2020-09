"Buona stagione ed in bocca al lupo", Gattuso ha portato squadra e staff a cena: bel gesto del tecnico per unire ancora di più il gruppo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Gattuso: "Tutti per uno. Tutti per Rino. Sì certo, è stato lui il grande anfitrione del primo patto della nuova stagione: il campionato è dietro l’angolo, domenica si va in scena a Parma, e così ieri Gattuso ha pensato bene di fare gruppo. Come nella migliore delle sue tradizioni: la squadra e gli staff a tavola, invitati personalmente a cena, per brindare al nuovo corso del Napoli. Interamente da scrivere sia tecnicamente, in attesa degli ultimi capitoli del mercato, sia tatticamente, considerando che continuano ad andare in scena prove di 4-3-3 e di 4-2-3-1. Quanti argomenti, nel menù. Rigorosamente azzurro. E allora, ragazzi cari: buona stagione e in bocca al lupo. Sì, lo slogan e il concetto chiave espressi ieri da Gattuso saranno stati pressappoco questi. E di certo il tema della serata organizzata a Posillipo, in un ristorante con vista sul Golfo già teatro della festa per la conquista della Coppa Italia, non lascia spazio a interpretazioni diverse: continuare a cementare un gruppo che Rino stesso ha unito sin dal primo giorno".