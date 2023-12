Budget calciomercato Napoli a gennaio: De Laurentiis ha stanziato una cifra senza precedenti, il retroscena

Napoli Calcio - La sessione di mercato invernale è sempre molto complicata da condurre. Chi ha i migliori calciatori non li cede ed è sempre difficile trovare l'occasione giusta per poter davvero rinforzare la rosa. L'edizione odierna del quotidiano il Mattino ha svelato quale sarà il budget che Aurelio De Laurentiis metterà subito a disposizione per correggere gli errori estivi.

Budget calciomercato Napoli a gennaio

Se fosse confermata l'indiscrezione rilanciata dal quotidiano Il Mattino, il Napoli a gennaio avrebbe davvero a disposizione un'ingente somma di denaro da investire sul calciomercato. Stando a quanto sostiene infatti il quotidiano in edicola, il budget mercato stanziato dalla società per la sessione invernale di mercato sarebbe tra i 25-30 milioni di euro.