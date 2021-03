"Bravi ragazzi, ora sotto col Sassuolo", ADL raggiante: blitz negli spogliatoi dopo il derby

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di TuttoSport, ricostruisce il blitz fatto dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis negli spogliatoi della sua squadra dopo il derby vinto contro il Benevento per 2-0. Il patron ha voluto manifestare tutta la sua soddisfazione entrando raggiante nello spogliatoio della sua squadra: "Bravi ragazzi, ora sotto col Sassuolo"

Un gesto distensivo, a conferma che la sfuriata post sconfitta a Verona è ormai dimenticata. Secondo quanto scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano torinese

'Il patron non ha mai pensato di sostituire Gattuso con un improbabile traghettatore per soli tre mesi. Anzi, ora che la squadra sta recuperando tutti gli infortunati, si comincia a rivedere quella fisionomia tecnico-tattica che era stata smarrita dal 16 dicembre, giorno dell’infortunio di Mertens. La sua assenza, durata due mesi e mezzo, ha fortemente penalizzato il team azzurro, costretto a retrocedere dal secondo posto (a -3 dal Milan) all’attuale sesto in coabitazione con la Lazio'