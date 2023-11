Botta e risposta Tuttosport-Commisso, il quotidiano: pensare che era un tifoso bianconero salvo poi cambiare rotta a Firenze

Serie A - Continua il botta e risposta a distanza tra Tuttosport ed il presidente Commisso della Fiorentina. Il quotidiano torinese oggi racconta come il numero uno del club gigliato abbia in passato confermato di fare il tifo per la Vecchia Signora:

"E pensare che era tifoso della Juventus, Rocco Commisso. Lo ha rivelato lui stesso in più di un’occasione, anche quando stava trattando l’acquisto della Fiorentina, come in questa intervista al Corriere Fiorentino del 26 maggio 2019: « Io tifoso della Juve? Chiunque quando cresce diventa tifoso. Lo sono stato e lo sono ancora, ma sono tifoso soprattutto della Nazionale italiana ».

Tifo messo da parte in fretta, non solo - come era assolutamente ovvio e normale che fosse - per cercare di batterla, la Juventus, ma eleggendola in breve tempo a propria “nemica” (con cui comunque stipulare tregue se gli affari lo richiedono), tanto che nell’ultima trasferta a Napoli fuori dal Maradona un tifoso partenopeo lo ha omaggiato così: « Presidente, da tifoso napoletano lei è un grande, perché è antijuventino come noi»".