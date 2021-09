"Bonjour, je suis Anguissa", il racconto del primo giorno di Frank al Training Center: non vedeva l'ora di conoscere Spalletti

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport ha raccontato il primo giorno di Anguissa a Castel Volturno: "«Bonjour, je suis Anguissa», si è presentato così nella tarda mattinata di ieri il camerunese al cancello dell’Ssc Konami Training Center. Era la prima volta con la sua nuova squadra, il Napoli, che lo ha preso dal Fulham in prestito per un anno. Era reduce dal doppio impegno con il Camerun (2-0 sul Malawi e sconfitta in Costa d’Avorio, 97 minuti giocati) e non vedeva l’ora di conoscere i nuovi compagni di squadra, oltre a Spalletti che lo ha subito messo sul chi va là: è molto probabile che sabato faccia l’esordio con la Juventus, con tre soli allenamenti nel Napoli".