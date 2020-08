Ultimissime Napoli - Zibi Boniek ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Con la fiducia dell’allenatore, Milik può fare le fortune di ogni squadra. Arek è un attaccante capace di giocare in qualsiasi squadra al mondo, ci ho parlato ma non entro nel dettaglio. Si chiacchiera da troppo tempo del suo futuro: di certo le sue qualità tecniche non hanno bisogno di sponsor".