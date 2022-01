Tuttosport - Bologna-Napoli: Spalletti ne cambia sei rispetto la Coppa Italia! Zielinski titolare

Ultime di formazioni Bologna Napoli con Spalletti che cambia sei calciatori rispetto la Coppa Italia. Zielinski anche raggiunge i compagni e giocherà titolare.

Aggiornamenti da Tuttosport sulle formazioni Bologna Napoli:

Ma la vera domanda è: quale Napoli vedremo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina con un pesantissimo 2-5 ai supplementari? E’ probabile che Spalletti scelga uno schieramento con sei volti nuovi rispetto a giovedì, con Meret, Juan Jesus , Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano e Zielinski in campo dal primo minuto, così da attribuire alla squadra azzurra una fisionomia più vicina a quella abituale. L’obiettivo è vincere contro il Bologna. Vincere e lottare per l’obiettivo Champions, soprattutto adesso che la Juventus è tornata a essere minacciosa. «Non dobbiamo preoccuparci - ha risposto Spalletti sull’argomento - anche se in tre resteranno deluse. Abbiamo i mezzi per arrivare nelle prime quattro, oltre a disporre di qualità e motivazioni giuste».