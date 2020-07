Bologna-Napoli, Demme eletto migliore in campo dai quotidiani: "Una prestazione tutta sostanza, incide in costruzione oltre che nella fase difensiva"

Ultimissime Napoli - Diego Demme è stato il migliore in campo nelle pagelle di Bologna-Napoli

Gazzetta dello Sport 6,5 - Torna a prendersi lo scettro in mezzo con una prestazione tutta sostanza. Nel finale propone un assist a Mertens

Corriere dello Sport 7 - Stavolta entra nella partita, sfugge all’ombra di soriano, non limita la sua azione alle coperture ma ispira. Serata riempita dalla materia grigia.

Il Mattino 6,5 - Il tedesco si muove molto per ricevere palla e verticalizza molto più del solito: da una sua palla in profondità parte un’azione pericolosissima di Politano con il cross per il tiro rimpallato a Lozano. Intenso e propositivo in regia, incide in costruzione oltre che nella fase difensiva.